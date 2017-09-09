شاهد: زلزال يقتل العشرات ويحول أجزاء من مدينة مكسيكية إلى أنقاض

لحقت أضرار جسيمة ببلدة خوتشيتان بولاية واهاكا المكسيكية بعد زلزال بلغت شدته 8.1 درجة دمر مباني ومنازل وقتل العشرات وأصاب أجزاء من الولاية بالشلل.

وتحولت أجزاء في المدينة إلى أنقاض وانهار جزء من مبنى الحكومة المحلية في حين وصل جنود ومسؤولو الإنقاذ للبحث عن الناجين وسط الأنقاض والمساعدة في جهود إعادة البناء.

ولقي 61 شخصا على الأقل حتفهم وتركزت الوفيات في ثلاث ولايات متجاورة حول مركز الزلزال. وقال لويس فيلبي بوينتيس مدير جهاز الحماية المدنية إن 45 شخصا لقوا حتفهم في واهاكا في حين قتل 12 في ولاية تشياباس وأربعة في ولاية تاباسكو.

وتفقد الرئيس إنريكي بينيا نييتو مدينة خوتشيتان المنكوبة وعبر عن تضامنه مع الضحايا وذويهم.

والزلزال الذي وقع مساء الخميس قبالة الساحل الجنوبي أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.