البث الحي
سياسة|المكسيك

شاهد: زلزال يقتل العشرات ويحول أجزاء من مدينة مكسيكية إلى أنقاض

9/9/2017

لحقت أضرار جسيمة ببلدة خوتشيتان بولاية واهاكا المكسيكية بعد زلزال بلغت شدته 8.1 درجة دمر مباني ومنازل وقتل العشرات وأصاب أجزاء من الولاية بالشلل.

وتحولت أجزاء في المدينة إلى أنقاض وانهار جزء من مبنى الحكومة المحلية في حين وصل جنود ومسؤولو الإنقاذ للبحث عن الناجين وسط الأنقاض والمساعدة في جهود إعادة البناء.

ولقي 61 شخصا على الأقل حتفهم وتركزت الوفيات في ثلاث ولايات متجاورة حول مركز الزلزال. وقال لويس فيلبي بوينتيس مدير جهاز الحماية المدنية إن 45 شخصا لقوا حتفهم في واهاكا في حين قتل 12 في ولاية تشياباس وأربعة في ولاية تاباسكو.

وتفقد الرئيس إنريكي بينيا نييتو مدينة خوتشيتان المنكوبة وعبر عن تضامنه مع الضحايا وذويهم.

والزلزال الذي وقع مساء الخميس قبالة الساحل الجنوبي أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)