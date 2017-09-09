شاهد: الإعصار كاتيا يصل إلى اليابسة في المكسيك

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار كاتيا تحول إلى عاصفة تفقد قوتها بسرعة (السبت) بعد أن وصل إلى اليابسة على ساحل خليج المكسيك.

وأضاف المركز أن الإعصار كاتيا انخفض إلى عاصفة مدارية، وهي على بعد 185 كيلومترا شمال غربي ولاية فيراكروز بالمكسيك ومحملة برياح سرعتها 65 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن من المتوقع توقف العاصفة قرب جبال سييرا مادري.

وقال مسؤولون بولاية فيراكروز في بيان (الجمعة) إن العاصفة قد تسبب انهيارات أرضية وفيضانات وحثوا المقيمين أسفل التلال والمنحدرات على الاستعداد لإخلاء الموقع.

وتتعافى المكسيك من زلزال قوي هز البلاد (الخميس) وكان أقوى زلزال يهز البلاد منذ أكثر من 80 عاما وقتل 61 شخصا على الأقل.

ومع وصول كاتيا لليابسة كان الإعصار إرما وهو واحد من أقوى العواصف في المحيط الأطلسي منذ قرن قد وصل إلى ساحل شمال كوبا (الجمعة) كعاصفة من الفئة الخامسة.