ترمب يجري اتصالات هاتفية منفصلة بقادة قطر والسعودية والإمارات

قال البيت الأبيض إن الرئيس ترمب أجرى اتصالات هاتفية منفصلة الجمعة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شدد في اتصالاته على التزام كافة الدول بنتائج قمة الرياض "لهزيمة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الفكر المتطرف".

كما أكد بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي شدد في اتصالاته مع قادة قطر والسعودية والإمارات على أن الوحدة بين شركاء واشنطن العرب ضرورية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وللتصدي لتهديد إيران.

وجاء ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي بتنسيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت الوكالة أن الشيخ تميم بن حمد والأمير محمد بن سلمان اتفقا على ضرورة حل الأزمة الخليجية من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن أمير دولة قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين من كل دولة لبحث الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول.

وفجر اليوم السبت أعلنت السعودية "تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح تبين فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية السعودية اتهامه لوكالة الأنباء القطرية بتحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المصدر السعودي بحسب وكالة الأنباء السعودية إن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "لا يمتّ للحقيقة بصلة وهو تحريف للحقائق" دون توضيح المقصود بالتحريف.

واعتبرت أن "قطر غير جادة في الحوار ومستمرة في سياستها السابقة المرفوضة"، وأكدت "تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر ما لم تعلن موقفها".