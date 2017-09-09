تركيا تحذر رعاياها من السفر إلى ألمانيا

حذرت وزارة الخارجية التركية السبت المواطنين المسافرين إلى ألمانيا بتوخي الحذر والحيطة أثناء وجودهم هناك.

وأشارت في بيان إلى تصاعد "النزعة العنصرية" أثناء حملة الانتخابات الألمانية ومشاعر العداء للأتراك والدعم المزعوم "للجماعات الإرهابية".

وقال البيان: " يقيم القادة السياسيون في ألمانيا حملاتهم الانتخابية على أساس العداء لتركيا وعرقلة انضمام بلادنا لعضوية الاتحاد الأوربي".

وذكرت الوزارة أن البلاد "تحت تأثير خطاب يميني متطرف، وحتى عنصري، منذ فترة".

وقال البيان إنه لا يوجد أي نص قضائي في ألمانيا يعاقب على "الرهاب من الأجانب والعنصرية".

كما أشار إلى اندلاع حرائق في المباني بالمناطق التي يسكنها مواطنون أتراك، مشيرا إلى أن أشخاص يشتبه أنهم عنصريون نفذوا هذه الهجمات في بعض الحالات.

وقالت أنقرة أيضا إن ألمانيا ترحب بالجماعات الإرهابية، وبالأخص حزب العمال الكردستاني وشبكة الداعية الإسلامي فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة.

وتحظر تركيا والاتحاد الأوربي حزب العمال الكردستاني بوصفه "جماعة إرهابية"، أما شبكة الداعية فليست كذلك.

وقالت الوزارة إن الإرهابيين "يسيرون بحرية في شوارع ألمانيا".

وذكر البيان أنه يجب على المواطنين " التزام ضبط النفس في مواجهة أي معاملة محتملة تنطوي على الرهاب من الأجانب أو عنصرية"، والابتعاد عن التجمعات والفعاليات السياسية المنظمة من قبل "المنظمات الإرهابية" التي تقول تركيا إن الحكومة الألمانية تتغاضى عنها.