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سياسة|لبنان

الجيش اللبناني يضبط جهاز تجسس إسرائيلي موصول بلغمين أرضيين

قوات من الجيش اللبناني (أرشيفية)
قوات من الجيش اللبناني (أرشيفية)
9/9/2017

قال الجيش اللبناني إنه ضبط (السبت) جهاز تجسس إسرائيلي في إحدى بلدات جنوبي البلاد.

وقال الجيش، في بيان نشره على موقع الإلكتروني، إن " دورية من مديرية المخابرات ضبطت اليوم في خراج (محيط) بلدة كفرشوبا، جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "الجهاز هو كناية (عبارة) عن كاميرا حرارية داخل علبة مصنوعة من الفيبرغلاس، موصولة بلغمين أرضيين ضد الأشخاص".

وأشار إلى أن "فريقًا متخصصًا من فوج الهندسة عمل على تفكيك الجهاز وإجراء اللازم بشأنه".

وتقع بلدة كفرشوبا في إقليم العرقوب بالجنوب اللبناني، وهي قرية تطل على فلسطين وسوريا والأردن، وما زالت إسرائيل تحتل تلال البلدة إلى جانب مزارع شبعا حتى اليوم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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