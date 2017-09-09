اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي لبحث حل الأزمة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جرى خلاله بحث آخر تطورات الأزمة الخليجية

في ظل مساعي دولة الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الأمريكي أطلع أمير قطر على نتائج اتصاله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمباحثات التي أجريت في هذا الشأن مع أمير دولة الكويت ضمن الوساطة التي يقودها.

وتابعت الوكالة "عقب ذلك جرى اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي عهد المملكة العربية السعودية بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي وأكدا على ضرورة حل هذه الأزمة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لضمان وحدة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي".

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر رحب بمقترح ولي العهد السعودي خلال الاتصال على تكليف مبعوثين لحل الأمور الخلافية بما لا يمس سيادة الدول.