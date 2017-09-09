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سياسة|أمريكا

إجلاء نحو 6 ملايين شخص من فلوريدا بسبب إعصار "إيرما"

رجل يجمع ألواحا من الخشب لأخذها للمنزل استعدادا لقدوم الإعصار إرما في فلوريدا
رجل يجمع ألواحا من الخشب لأخذها للمنزل استعدادا لقدوم الإعصار إرما في فلوريدا
9/9/2017

قررت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم السبت، إجلاء 5 ملايين و600 ألف شخص من الولاية، جراء اقتراب إعصار "إيرما".

ومن المتوقع أن يصل الإعصار المدمّر سواحل فلوريدا في وقت متأخر مساء اليوم وصياح الغد الأحد، بحسب الإعلام الأمريكي.

وتسبب "إيرما" الذي ضرب مناطق في البهاماس وكوبا، الأسبوع الماضي، حتى اليوم، بمصرع أكثر من 20 شخصًا.

ومن المنتظر أن يضرب في الولايات المتحدة، مناطق بولايات كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وجورجيا، وفيرجينيا، علاوة على فلوريدا.

ويشكل عدد الذين سيتم إجلاؤهم من فلوريدا 25 % من إجمالي عدد السكان الإجمالي للولاية (نحو 21 مليون نسمة).

كما قررت السلطات في جورجيا إجلاء 540 ألف شخص من المناطق التي تقع في طريق الإعصار "إيرما".

وتعتبر عمليات الإجلاء الأخيرة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (فيما)، إن الملاجئ ستوفر الحماية لنحو مليون شخص في فلوريدا.

بدروه دعا حاكم ولاية فلوريدا، ريك سكوت، السكان الواقعة منازلهم على مسار الإعصار بالإسراع في عملية الإجلاء، واصفا الإعصار بأنه الأكبر في تاريخ الولاية.

المصدر : الأناضول
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