مقتل 32 على الأقل جراء زلزال مدمر في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية إن 32 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 8.1 درجة منطقة قبالة ساحل جنوب المكسيك في وقت متأخر أمس الخميس.

وتسبب الزلزال، وهو واحد من أقوى الزلازل التي سجلت في تاريخ المكسيك، في تصدع الكثير من المباني وحدوث موجات مد محدودة.

والزلزال أقوى فيما يبدو من زلزال مدمر حدث عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف لكن التقارير الأولية تفيد بأن الأضرار في المدينة محدودة.

ولحقت أضرار جسيمة بعدد من المباني في مناطق بجنوب المكسيك.

ووردت بعض من أسوأ التقارير من بلدة خوتشيتان بولاية واهاكا حيث تحولت أجزاء من مجلس البلدية وفندق وحانة ومبان أخرى إلى أنقاض.

وقال أليخاندرو مورات حاكم الولاية إن 23 حالة وفاة سجلت في واهاكا منهم 17 في خوتشيتان.

وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ أنه تأكد أيضا وفاة سبعة أشخاص في ولاية تشياباس المجاورة. وفي وقت سابق قال حاكم ولاية تاباسكو أرتورو نونيز إن طفلين توفيا في ولايته.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 69 كيلومترا.

وبذل عمال الإنقاذ جهودا مضنية طوال الليل في أكثر المناطق المنكوبة بحثا عن أشخاص حوصروا تحت المباني المنهارة.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إن الزلزال تسبب في ارتفاع الأمواج إلى 0.7 متر في المكسيك.

وعرض التلفزيون المكسيكي لقطات للبحر وهو ينحسر نحو 50 مترا فيما أجلت السلطات بعض المناطق الساحلية.