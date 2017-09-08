البث الحي
سياسة

مصادر روسية: أمريكا أجلت 20 قياديا من تنظيم الدولة في دير الزور

عناصر من تنظيم الدولة في سوريا
عناصر من تنظيم الدولة في سوريا
8/9/2017

قالت مصادر روسية (الخميس) إن مروحيات تابعة لسلاح الجو الأمريكي أجلت قرابة 20 قياديا ميدانيا في "تنظيم الدولة" من محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية، فضلت عدم الكشف عن اسمها (الخميس) أن إجلاء هؤلاء القياديين جرى في آب / أغسطس الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمريكية حول ما ذكرته المصادر الروسية.

وأضافت المصادر أن "المروحيات الأمريكية أجلت القيادات وبعض عناصر تنظيم الدولة لاستخدامهم في مناطق أخرى (لم تذكرها)".

وأشارت المصادر إلى أن اثنين من تلك القيادات الميدانية، من أصول أوربية، دون ذكر جنسيتهما، أو جنسية الباقين.

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بإجلاء عناصر لتنظيم الدولة من سوريا.

وذكرت المصادر أن المروحيات الأمريكية أجلت في أيار / مايو الماضي، قيادات ميدانية من "التنظيم"، وبعض المقاتلين الأوربيين المرتزقة من دير الزور.

وفي حزيران / يونيو وتموز / يوليو الماضي، تم إجلاء قيادات من "تنظيم الدولة" في محافظة الرقة (شمال)، بحسب الوكالة الروسي.

والثلاثاء الماضي، أعلن النظام السوري في بيان، كسر قواته حصار "تنظيم الدولة" على مدينة دير الزور، والذي استمر نحو 3 سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)