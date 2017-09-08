مصادر روسية: أمريكا أجلت 20 قياديا من تنظيم الدولة في دير الزور

قالت مصادر روسية (الخميس) إن مروحيات تابعة لسلاح الجو الأمريكي أجلت قرابة 20 قياديا ميدانيا في "تنظيم الدولة" من محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية، فضلت عدم الكشف عن اسمها (الخميس) أن إجلاء هؤلاء القياديين جرى في آب / أغسطس الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمريكية حول ما ذكرته المصادر الروسية.

وأضافت المصادر أن "المروحيات الأمريكية أجلت القيادات وبعض عناصر تنظيم الدولة لاستخدامهم في مناطق أخرى (لم تذكرها)".

وأشارت المصادر إلى أن اثنين من تلك القيادات الميدانية، من أصول أوربية، دون ذكر جنسيتهما، أو جنسية الباقين.

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بإجلاء عناصر لتنظيم الدولة من سوريا.

وذكرت المصادر أن المروحيات الأمريكية أجلت في أيار / مايو الماضي، قيادات ميدانية من "التنظيم"، وبعض المقاتلين الأوربيين المرتزقة من دير الزور.

وفي حزيران / يونيو وتموز / يوليو الماضي، تم إجلاء قيادات من "تنظيم الدولة" في محافظة الرقة (شمال)، بحسب الوكالة الروسي.

والثلاثاء الماضي، أعلن النظام السوري في بيان، كسر قواته حصار "تنظيم الدولة" على مدينة دير الزور، والذي استمر نحو 3 سنوات.