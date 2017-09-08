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سياسة|الولايات المتحدة

محكمة استئناف أمريكية ترفض مسعى ترمب لحظر أغلب اللاجئين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
8/9/2017

رفضت محكمة استئناف أمريكية مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض حظر مؤقت على دخول أغلب اللاجئين البلاد.

وقضت المحكمة بأن أولئك الذين تربطهم صلات بوكالة ما لإعادة التوطين يجب استثناؤهم من أمر تنفيذي يحظر دخول اللاجئين.

وقضت أيضا هيئة محكمة استئناف الدائرة الأمريكية التاسعة المكونة من ثلاثة قضاة بأن أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبناء عم وأبناء خال المقيمين بصورة مشروعة بالولايات المتحدة يجب استثناؤهم من أمر ترمب الذي يمنع دخول المسافرين من ست دول تقطنها أغلبية مسلمة.

والحكم هو أحدث ضربة قانونية لأمر ترمب التنفيذي الذي يحظر دخول القادمين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما والذي قال ترمب إنه ضروري للأمن القومي.

وقال القضاة إن الحكومة لم توضح بشكل مقنع أسباب وجوب تطبيق الحظر على أقارب المقيمين القادمين من الدول الست أو اللاجئين الذين لديهم ضمانات من وكالات إعادة توطين اللاجئين.

ويدخل الحكم الذي أيده القضاة الثلاثة حيز التنفيذ خلال خمسة أيام.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت في يونيو/حزيران بأن الحظر الذي أمر به ترمب يمكن تطبيقه على أساس محدود، وليس على أناس تربطهم صلات "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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