مجلس الأمن يبحث أزمة الروهنغيا سبتمبر الجاري

قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، إن المجلس سيبحث خلال سبتمبر/ أيلول الجاري أزمة أقلية "الروهنغيا" في ميانمار.

وأشار "أليمو" إلى أن بريطانيا تقدمت في أغسطس/آب الماضي، بمقترح لمناقشة الأزمة، إلا أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار بشأن المقترح.

ومنذ 25 من أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان" (راخين)، غربي البلاد.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي عمران الأراكاني، قال إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحا روهنغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى أمس الأول الأربعاء.

من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، فرار أكثر من 146 ألفًا روهنغي من أراكان إلى بنغلادش المجاورة، بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الكويت الجمعة تخصيص 1.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لإغاثة الأقلية المسلمة في ميانمار.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري، إن تلك المساعدات تهدف لـ" تخفيف معاناة المسلمين في ميانمار ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها".

وأوضح الجبري في تصريح صحفي إن بلاده ستسير قوافل متتابعة بالتعاون مع الهيئات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية لتقديم المساعدات.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تتضمن طرودا غذائية وملابس وخيام للاجئين على حدود ميانمار مع بنغلادش.