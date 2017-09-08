البث الحي
سياسة

مجلس الأمن يبحث أزمة الروهنغيا سبتمبر الجاري

مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
8/9/2017

قال رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، إن المجلس سيبحث خلال سبتمبر/ أيلول الجاري أزمة أقلية "الروهنغيا" في ميانمار.

وأشار "أليمو" إلى أن بريطانيا تقدمت في أغسطس/آب الماضي، بمقترح لمناقشة الأزمة، إلا أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار بشأن المقترح.

ومنذ 25 من أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان" (راخين)، غربي البلاد.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي عمران الأراكاني، قال إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحا روهنغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى أمس الأول الأربعاء.

من جانبها، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، فرار أكثر من 146 ألفًا روهنغي من أراكان إلى بنغلادش المجاورة، بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الكويت الجمعة تخصيص 1.5 مليون دولار مساعدات عاجلة لإغاثة الأقلية المسلمة في ميانمار.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري، إن تلك المساعدات تهدف لـ" تخفيف معاناة المسلمين في ميانمار ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها".

وأوضح الجبري في تصريح صحفي إن بلاده ستسير قوافل متتابعة بالتعاون مع الهيئات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية لتقديم المساعدات.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تتضمن طرودا غذائية وملابس وخيام للاجئين على حدود ميانمار مع بنغلادش.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)