قطر: من المؤسف أن الخيار العسكري كان مطروحا في الأزمة الخليجية

عبر وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن أسفه من أن الخيار العسكري كان مطروحا في الأصل عند دول شقيقة من مجلس التعاون الخليجي إزاء بلاده.

وكشف أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الخميس) عن أن الوساطة الكويتية نجحت في وقف العمل العسكري.

وكان الشيخ صباح قد قال في تصريحاته "الحمد لله يعني المهم أننا.. عسكريا.. أوقفنا إنه يكون شيء عسكري".

من جانبها أصدرت الدول العربية الأربع المحاصرة لقطر بيانا في وقت متأخر الليلة الماضية أكدت فيه أن الحوار حول تنفيذ الدوحة للمطالب التي قدمتها هذه الدول "يجب ألا تسبقه أي شروط".

واعتبرت الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيانها المشترك إن موقف قطر يظهر عدم جديتها في الحوار ومكافحة الإرهاب.

وأعربت هذه الدول عن تقديرها لوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل حل الأزمة.

وأكدت الدول الأربع في بيانها أن الحوار حول تنفيذ مطالبها الثلاثة عشر يجب ألا تسبقه أي شروط وقالت "إن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول".

وأكد البيان استبعاد الخيار العسكري إذ قال "الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال".

وقال بيان الدول الأربع إن الأزمة مع قطر "ليست خلافا خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شانها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصا مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية".

وقطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بدعم إيران، خصمها الإقليمي، وإسلاميين وهو ما تنفيه الدوحة.

وفيما يتعلق بالمطالب التي قدمتها دول الحصار، قال وزير خارجية دولة قطر إن المطالب الثلاثة عشر جميعها تمس سيادة قطر، مؤكدا على أن موقف قطر كان واضحا منذ بداية الأزمة في رفض الإملاءات.

ونوه إلى التوافق مع دولة الكويت في ضرورة إيجاد آلية للحوار بحيث تضمن أن يكون الحوار غير مشروط.