قطر تستنكر بيان دول الحصار وتؤكد تمسكها بالحوار

أعربت قطر عن رفضها واستنكارها الشديدين لما تضمنه بيان دول الحصار الصادر في المملكة العربية السعودية من مزاعم واتهامات ضدها من دون أي دليل عليها.

وقال السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية إن ما تضمنه البيان الرباعي من ادعاء حول تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول، أو تمويل الإرهاب هي افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وبشأن ما تضمنه البيان بأن تصريحات وزير خارجية قطر، عقب تصريحات أمير الكويت في واشنطن تكشف عن رفض دولة قطر للحوار لحل الأزمة أكد الرميحي "هذا القول ينم عن قراءة غير دقيقة وإخراج لتصريحات وزير خارجية قطر عن سياقها الصحيح، حيث أكد على موقف دولة قطر الثابت من تمسكه بالحوار لحل هذه الأزمة وهو موقف دولة قطر المعلن منذ بداية هذه الأزمة".

وأوضح الرميحي بأن القول بموافقة دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر اجتزاء لتصريحات سمو أمير دولة الكويت وإخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول.

وشدد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على أن موقف بلاده منذ بداية الأزمة، استعدادها لمناقشة أية مطالب لدول الحصار في إطار الحوار البناء الذى يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول.