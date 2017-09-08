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شاهد ـ الدالاي لاما: محنة مسلمي الروهنغيا مُحزنة جدا

8/9/2017

عبر الدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت عن حزنه بسبب المحنة التي يتعرض لها مسلمو الروهنغيا الذين يفرون من ميانمار هذه الأيام "مُذّكرا أمثاله البوذيين هناك بأن بوذا يساعد اللاجئين".

وقال الدالاي لاما (الجمعة) لدى وصوله إلى مطار كانغرا في ولاية هيماتشال براديش بالهند "هؤلاء الذين يعتدون على بعض المسلمين عليهم أن يتذكروا بوذا. أعتقد أنه في مثل هذه الظروف يمد بوذا يد المساعدة، يقينا يساعد أولئك المسلمين الفقراء. ما زلت أشعر بذلك. بالتالي فالأمر محزن جدا، محزن للغاية".

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما يقدر بنحو 270 ألف لاجئ من الروهنغيا فروا من ميانمار سعيا للجوء إلى بنغلادش خلال الأسبوعين الأخيرين.

وذكرت جماعة حقوقية أن صورا التُقطت بالأقمار الاصطناعية أظهرت أن نحو 450 مبنى أُحرقوا في بلدة حدودية يغلب الروهنغيا على سكانها في ميانمار في إطار ما يقول اللاجئون إنه جهد متضافر لطرد الأقلية المسلمة من البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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