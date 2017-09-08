شاهد: صور من حياة مسلمي الروهينغيا الفارين إلى بنغلاديش

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، فرار أكثر من 270 ألفا من الروهينغيا من راخين إلى بنغلاديش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم في غضون الأسبوعين الماضيين.

ويعيش اللاجئون من الروهينغيا أوضاعا مأساوية في مخيمات اللجوء في بنغلاديش، بعد أن فروا من قراهم نتيجة الانتهاكات الواسعة التي تعرضوا لها على يد جيش ميانمار.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن الناشط الحقوقي عمران الأراكاني، قال إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحا روهينغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى أمس الأول الأربعاء.