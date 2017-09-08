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سياسة

روسيا تعلن مقتل عدد من كبار قادة تنظيم الدولة في ضربة جوية

هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
8/9/2017

قالت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة) إن ضربة جوية روسية قتلت نحو 40 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بينهم أربعة من قيادات التنظيم قرب مدينة دير الزور بشرق سوريا.

وأضافت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن الضربة نفذتها مقاتلات سوخوي-34 وسوخوي-35 وجاءت بعد تقرير للمخابرات في الخامس من سبتمبر/أيلول أوضح أن قيادات كبيرة بالتنظيم تجتمع في مركز قيادة سري تحت الأرض بالقرب من دير الزور.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أبو محمد الشمالي الذي يشرف على المقاتلين الأجانب في التنظيم.

وأشارت الوزارة أيضا أن لديها أدلة على أن جول مراد حليموف "وزير الحرب" في تنظيم الدولة كان حاضرا في الاجتماع ولقي حتفه في الضربة وتم نقله إلى بلدة الموحسن الواقعة على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي دير الزور.

كان حليموف قائدا في الشرطة الخاصة في طاجيكستان وانضم إلى تنظيم الدولة في أبريل/نيسان 2015 ونشر فيما بعد تسجيلا مصورا تعهد فيه بالعودة إلى بلاده لتطبيق الشريعة ونقل "الجهاد" إلى روسيا والولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في جهاز الأمن الوطني في طاجيكستان لوكالة الإعلام الروسية إنهم طلبوا من موسكو تقديم تفاصيل تبرهن على مقتل حليموف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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