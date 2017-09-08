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سياسة|إسرائيل

المدعي العام الإسرائيلي يدرس توجيه اتهامات لزوجة نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة
8/9/2017

قالت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم (الجمعة) إن المدعي العام يعتزم توجيه لائحة اتهام لسارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في استغلالها أموال الدولة.

وتتعلق الاتهامات الموجهة لسارة نتنياهو بالحصول على خدمات شخصية تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار فيما يتعلق بولائم طعام.

وقال بيان الوزارة إن المدعي العام أفيخاي مندلبليت يدرس مقاضاة سارة نتنياهو بشأن مخالفات تشمل شراء أشياء بطريق التحايل والغش وخيانة الأمانة.

وقال منشور على صفحة رئيس الوزراء على فيسبوك نُشر في ساعة متأخرة من مساء (الخميس) ردا على تقارير وسائل الإعلام عن توقع إصدار المدعي العام لائحة اتهام إن هذه الادعاءات ضد سارة نتنياهو "سخيفة وسيثبت عدم صحتها" على حد قوله.

المصدر : رويترز
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