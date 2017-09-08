الأمم المتحدة: 270 ألفا من الروهنغيا فروا من ميانمار

قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الجمعة) إن ما يقدر بنحو 270 ألف لاجئ من الروهنغيا فروا من ميانمار خلال الأسبوعين الأخيرين.

وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الحدود من ميانمار إلى بنغلادش حيث يوجد مخيمان للاجئين "يستوعبان ما يزيد عن سعتهما الطبيعية"، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين.

وبدأ الخروج الجماعي لأقلية الروهنغيا بعد هجمات من جيش ميانمار ومتطرفين بوذيين عليهم.

وتقول ميانمار إن قواتها تشن حملة مشروعة ضد مسؤولين عن سلسلة من الهجمات على الشرطة والجيش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المفوضية في نشرة موجزة "مخيما اللاجئين في كوكس بازار بجنوب شرق بنغلادش، اللذان كانا يأويان قرابة 34 ألفا من الروهنغيا قبل الموجة الجديدة، يستوعبان ما يزيد عن سعتهما الطبيعية".

وأضافت أن "عدد السكان زاد إلى أكثر من المثلين في أسبوعين ليصل إلى أكثر من 70 ألفا. هناك حاجة ملحة لمزيد من الأراضي والملاجئ".

وأضافت "الغالبية العظمى من النساء، وبينهن أمهات لديهن أطفال حديثو الولادة، يصلن في حال مترد وهن منهكات وجائعات ويتقن للملاذ (الآمن)".

وقال مسؤول لرويترز (الأربعاء) إن الأمم المتحدة تتوقع أن يصل مجمل عدد اللاجئين إلى 300 ألف في زيادة عن تقديرها السابق وهو 120 ألفا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن تقدير عدد الوافدين الجدد زاد بشكل كبير لأسباب منها تقييم الوضع يوم السادس من سبتمبر أيلول عندما زار عمال إغاثة مزيدا من المواقع ووجدوا 75 ألف وافد جديد في تسعة مواقع.

وجاء في بيان للمنظمة أن هناك 130 ألف شخص في مخيمات اللاجئين المسجلة بالإضافة إلى ثلاث مستوطنات بدائية و90 ألفا في مجتمعات محلية و"قرابة 50 ألفا في مستوطنات جديدة عشوائية تتوسع بسرعة فيما لا يزال الناس يبحثون عن مساحة لإقامة ملاجئ مؤقتة".

وقالت المفوضية "بينما يصل معظم اللاجئين من الروهنغيا على أقدامهم سيرا من الغابات والجبال لعدة أيام فإن آلافا يخوضون الرحلات الطويلة والمحفوفة بالمخاطر عبر البحار المضطربة في خليج البنغال".

وذكرت منظمة الهجرة أن 300 قارب على الأقل وصلت إلى منطقة كوكس بازار يوم الأربعاء.