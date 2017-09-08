ألمانيا ترصد قفزة في طلبات الأمريكيين للحصول على جنسيتها

أظهرت بيانات وزارة الخارجية الألمانية أن قنصلياتها في الولايات المتحدة شهدت قفزة واضحة في طلبات الحصول على الجنسية الألمانية منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية ردا على طلب رسمي من حزب الخضر "تشهد مكاتب الحكومة الألمانية في الولايات المتحدة حاليا زيادة واضحة في الاستفسارات القانونية المتصلة بقضايا المواطنة" منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو الشهر الذي انتخب فيه دونالد ترمب رئيسا.

وسجلت مثل هذه الطلبات قفزة من 92 طلبا في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 124 طلبا في نوفمبر/تشرين الثاني و144 طلبا في ديسمبر/كانون الأول و159 طلبا في يناير/كانون الثاني 2017.

وأظهرت بيانات من وزارة الخارجية الألمانية أن 1190 شخصا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في الثمانية أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع 792 شخصا في عام 2016 بأكمله.

كما شهدت ألمانيا زيادة في أعداد مواطني بريطانيا الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الألمانية منذ تصويت بلادهم على الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن 110400 أجنبي إجمالا حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي بزيادة نسبتها 2.9% عن العام السابق وأن البريطانيين شكلوا النصيب الأكبر من الزيادة.

ويعلن العدد الإجمالي لطلبات الحصول على الجنسية، بما فيها تلك التي يقدمها مواطنون أمريكيون مقيمون بالفعل في ألمانيا، على أساس سنوي. ومن غير المتوقع إعلان البيانات الخاصة بالعام الحالي قبل صيف 2018.

وتتلقى القنصليات الألمانية طلبات المواطنة المقدمة في الخارج بما فيها تلك التي يقدمها ألمان سابقون جردوا من الجنسية خلال العهد النازي.

ولا تتضمن طلبات التقديم سؤالا عن سبب رغبة المتقدم في الحصول على الجنسية الألمانية، لكن طلبات الألمان الذين جردوا من المواطنة خلال العهد النازي وأحفادهم ارتفع بقوة بعد الانتخابات الأمريكية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.