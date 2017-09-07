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سياسة

وصول أول دفعة من المساعدات التركية إلى الروهينغيا

7/9/2017

أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، عن وصول أول دفعة من المساعدات المرسلة من تركيا إلى ولاية أراكان (راخين) في ميانمار، بمبادرة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت الوكالة التركية إنها قامت بتسليم أول دفعة من المساعدات التي قدمتها تركيا بمبادرة أردوغان، إلى المسؤولين المعنيين في مقر حكومة إقليم أراكان.

وأوضحت الوكالة، التابعة لرئاسة الحكومة التركية، أن المساعدات الإنسانية تضم مواد غذائية وملابس، حيث تم تسليمها إلى مدير عام وزارة الخدمات الاجتماعية في حكومة ميانمار.

وأعرب المسؤولون عن شكرهم لممثلي "تيكا"، على المساعدات الإنسانية المقرر نقلها إلى نقاط التوزيع وتسليمها للعائلات المحتاجة في الولاية، اليوم الخميس.

وفي تغريدة نشرها عبر موقع "تويتر"، قال نائب رئيس الوزراء التركي "هاكان جاويش أوغلو"، إن المساعدات وصلت إلى أولى محطاتها، وسيتم إيصالها إلى المحتاجين عبر المروحيات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أجرى "الثلاثاء" اتصالا هاتفيا مع زعيمة ميانمار، أونغ سان سوتشي، وبحث معها قضية مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان.

وأكد أردوغان، خلال المكالمة، ضرورة الابتعاد عن استخدام القوة المفرطة، وإبداء مراعاة قصوى لعدم إلحاق الضرر بالمدنيين، حسب مصادر في الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس التركي على أن انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة حيال مسلمي أراكان تبعث على القلق العميق في العالم بأسره، ولا سيما في الدول الإسلامية.

المصدر : الأناضول
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