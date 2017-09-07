وزير الخارجية القطري يؤكد لهنية مواصلة دعم غزة

بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، جهود بلاده لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق المصالحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالوزير القطري مساء الأربعاء، ثمّن خلاله هنية وقوف قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لغزة، مرحّبا بجهود الدوحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، ضمن منحة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار، إضافة إلى المنحة التي تبرعت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 والبالغة قيمتها مليار دولار.