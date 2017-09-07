مصر تقر بصحة صور عارية لسائحة بلجيكية أمام الأهرامات

أقرت وزارة الآثار المصرية بصحة ما تداولته تقارير صحفية، حول واقعة تصوير سائحة بلجيكية نفسها عارية أمام معبد الكرنك (جنوب)، والأهرامات غرب القاهرة.

جاء ذلك في بيان للوزارة الخميس عقب انتقادات لنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر السائحة البلجيكية الصور على صفحتها بفيسبوك.

وقال أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إن الصور العارية المنتشرة لعارضة الأزياء البلجيكية ماريسا بابين، في عدد من المواقع في منطقة الهرم الأثرية، ومعبد الكرنك بالأقصر، هي صور قديمة ترجع لشهر أبريل / نيسان الماضي.

وأوضح أن شرطة السياحة والآثار قامت بالقبض عليها في مدينة الأقصر (جنوب)، وتحرر بلاغ بتلك الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن وزارة الآثار "ترفض أي دعاية للسياحة تتنافى مع قيم وأخلاق الشعب المصري".

والثلاثاء الماضي، قامت عارضة أزياء بلجيكية تدعى ماريسا بابين بنشر جلسة تصوير لها وهي عارية، أثناء زيارتها لمنطقة آثار الهرم ومعبد الكرنك بالأقصر.

كما نشرت صورة البلاغ الذي تحرر لها في الأقصر، والذي تقول فيه إنها قامت بذلك دعاية لمصر في مشروع تصويرها، وأنه تم إخلاء سبيلها بعدما قامت بمسح كافة الصور على الكاميرا بعد علمها بأن ذلك ممنوع، دون أن تشير إلى مصدر الصور التي نشرتها.

ولاقت الصور استنكارا شديدا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما على مسؤولي الآثار، كونها تأتي بعد تصوير فيلم إباحي في منطقة الأهرامات أقرت به الوزارة أيضا في مارس / آذار 2015.