البث الحي
سياسة

مصر تطالب بحماية مسلمي الروهينغيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
7/9/2017

دانت وزارة الخارجية المصرية أعمال العنف التي يشهدها إقليم أراكان بدولة ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينغيا.

وطالبت الخارجية المصرية في بيان (الأربعاء) السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغيا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت إن مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، كما طالبت "بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير" بحسب البيان.

ويشهد إقليم أراكان (راخين) في ميانمار تصاعدا في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا منذ أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، حيث قتل مئات المسلمين في حملة يقوم بها الجيش في المنطقة، بينما اضطر نحو 146 ألف شخص إلى النزوح عن ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة في ظروف إنسانية صعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)