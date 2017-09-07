مصر تطالب بحماية مسلمي الروهينغيا

دانت وزارة الخارجية المصرية أعمال العنف التي يشهدها إقليم أراكان بدولة ميانمار، والتي أدت إلى مقتل ونزوح الآلاف من مسلمي الروهينغيا.

وطالبت الخارجية المصرية في بيان (الأربعاء) السلطات في ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينغيا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت إن مصر تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنساني المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، كما طالبت "بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير" بحسب البيان.

ويشهد إقليم أراكان (راخين) في ميانمار تصاعدا في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغيا منذ أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، حيث قتل مئات المسلمين في حملة يقوم بها الجيش في المنطقة، بينما اضطر نحو 146 ألف شخص إلى النزوح عن ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة في ظروف إنسانية صعبة.