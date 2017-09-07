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سياسة

قيادي بالمعارضة السورية: وساطة الأمم المتحدة فشلت

رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية
رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية
7/9/2017

قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، تكتل المعارضة الرئيسي في سوريا، الخميس إن وساطة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الدائر منذ ست سنوات فشلت وإن الثورة السورية مستمرة.

ورفض حجاب تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا بأن على معارضي الرئيس السوري بشار الأسد تقبل حقيقة أنهم لم يفوزوا بالحرب.

وكتب حجاب على تويتر "تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي". وأضاف "مرة أخرى يورط دي ميستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة".

وقال "الثورة السورية ماضية".

ودعا حجاب الذي سبق وشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الأسد "لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية".

وحقق الأسد سلسلة من المكاسب العسكرية لكن الجماعات المسلحة لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال غرب البلاد بالإضافة لجيوب مهمة في جنوب غربها ولاسيما في محافظة حمص وقرب العاصمة دمشق.

وقال دي ميستورا إن على المعارضة أن تكون موحدة وواقعية وتتقبل أنها لم تفز في الحرب. لكنه لم يقل إن الأسد انتصر.

وقال "لا يمكن تحقيق النصر إلا في وجود عملية سياسية مستدامة وطويلة الأمد"، مشيرا إلى أن الصراع قارب على الانتهاء لأن الكثير من الدول انخرطت فيه من منطلق هزيمة "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا ويجب أن يلي هذا فرض هدنة على مستوى البلاد قريبا.

وتأتي التصريحات قبل جولة من المحادثات السورية بين روسيا وإيران حليفي دمشق وتركيا داعمة المعارضة في أستانا عاصمة كازاخستان الأسبوع المقبل.

ولم تحقق عدة جولات من المفاوضات في أستانا بالإضافة لمحادثات منفصلة ترعاها الأمم المتحدة في جنيف بين الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات تقدما يذكر في إنهاء الحرب التي اندلعت بعد انتفاضة شعبية في 2011.

وتقف روسيا وإيران مع الأسد. وخففت بعض الدول الغربية موقفها المبدئي بأن على الأسد أن يرحل على الفور وقالت إنه قد يكون جزءا من فترة انتقالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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