تقرير حكومي: 20% من المصريين "أميّون"

أظهر تقرير حكومي مصري، اليوم الخميس، أن نسبة الأمية بين المصريين بلغت 20.1% عام 2016.

جاء ذلك في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذى يوافــق الاحتفال به يوم 8 سبتمبر/أيلول من كل عام.

وقال الجهاز الحكومي إن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بنحو 14 مليونا و300 ألف نسمة (من إجمالي 92 مليونًا) عام 2016، من بينهم 9 ملايين و100 الف نسمة من الإناث.

وأوضح الجهاز أن هذه النسبة تعني أن هناك نحو فرد أمّي بين كل 5 أفراد من السكان في هذه الفئة.

لكن التقرير أشار إلى "انخفاض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) إلى 6.5% مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 57.1%، ما يُعطى مؤشراً إيجابياً عن الاتجاه نحو انخفـاض هذا المعدل مستقبلاً".

وعن معدلات الأمية وفقا للمحافظات، أوضح التقرير أن أعلى معدلات للأمية جاءت في محافظات الوجه القبلي (جنوب البلاد) حيث سجلت 30.2% في محافـظة بنى سويف (وسط البلاد)، فيما حققت محافظة بورسعيد (شمال البلاد) أقل معدل للأمية بنسبة 5.4%.

وفي 2015، بلغ عدد الأميين في مصر حوالي 14 مليونا و500 ألف نسمة (من إجمالي 90 مليونًا) عام 2015 بنسبة 23.7%، منهم 9 ملايين و300 ألف نسمة من الإناث.