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سياسة

تركيا تفرج عن مواطن ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد

تركيا تفرج عن رجل ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد
تركيا تفرج عن رجل ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد
7/9/2017

أفرجت محكمة تركية في مدينة أنطاليا بجنوب البلاد عن مواطن ألماني كان قد احتجز الأسبوع الماضي في مطار المدينة.

وذكرت وكالة أنباء دوغان الخاصة التركية أن الرجل الذي أفرج عنه اليوم ليس مسموحا له بمغادرة البلاد.       

واحتجز الرجل وزوجته، وهي ألمانية أيضا، الأسبوع الماضي. وتم الإفراج عن الزوجة في وقت مبكر الأسبوع الجاري. 

وأفاد مكتب الخارجية الألمانية بأنه بالإفراج عن المواطنين الاثنين يصل عدد الألمان الذين احتجزوا في تركيا فيما تصفه برلين بالاتهامات السياسية إلى عشرة أشخاص، إلى جانب نحو 54 آخرين احتجزوا لأسباب أخرى.       

وتحاول ألمانيا ضمان الإفراج عن المحتجزين الآخرين، وتزيد مسألة احتجازهم التوتر في العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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