بوتين يسخر من تيلرسون ويأسف لمنحه وسام الصداقة الروسي

سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الخارجية الأمريكي الخميس قائلا إن ريكس تيلرسون "صادف الرفاق الخطأ" منذ منحه وسام دولة روسيا نظير إسهاماته تجاه العلاقات الأمريكية الروسية.

وخبت الآمال في تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي كان قد أشاد ببوتين قبل أن يصل إلى البيت الأبيض، حيث تبادلت الدولتان فرض العقوبات وطرد الدبلوماسيين في الأشهر الأخيرة.

وقال بوتين مخاطبا مواطنا أمريكيا في جلسة عامة في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا "منحنا مواطنك السيد تيلرسون وسام الصداقة لكنه صادف فيما يبدو الرفاق الخطأ ويسير في الاتجاه المعاكس".

وأضاف وسط تهليل الحضور "آمل أن تضعه رياح التعاون والصداقة والتبادل على المسار الصحيح في نهاية المطاف".

وفي 2013 منح بوتين تيلرسون، الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل، وسام الصداقة وهو وسام حكومي روسي تقديرا "لإسهاماته الكبيرة في تعزيز التعاون في مجال الطاقة".

وتدهورت العلاقات الروسية الأمريكية بسبب ضم موسكو شبه جزيرة القرم على البحر الأسود عام 2014 ودعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.

وكال الكرملين المديح لترمب خلال حملته الانتخابية قائلا إنه يدعم الجهود الرامية لتحسين العلاقات الأمريكية الروسية. ونفى المزاعم الأمريكية بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

لكن ترمب، الذي واجه تدقيقا بشأن العلاقات المزعومة بين حملته وروسيا، وقع على مضض قانونا جديدا يفرض عقوبات على موسكو مما زاد من توتر العلاقات.