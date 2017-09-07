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سياسة|مصر

السجن 4 سنوات لصحفي مصري بتهمة "إهانة الأزهر"

الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
7/9/2017

عاقبت محكمة مصرية، الأربعاء، صحفيًا، بالسجن 4 سنوات غيابيًا؛ إثر إدانته بـ"إهانة الأزهر، ونشر أخبار كاذبة عنه".

وقضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، مساء الأربعاء بحبس أحمد الخطيب، النائب السابق لرئيس تحرير صحيفة "الوطن" الخاصة، غيابيًا، 4 سنوات، بتهمة إهانة الأزهر ونشر أخبار كاذبة، وسب وإهانة محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر.

كما قضت المحكمة، بتغريم الخطيب 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار أمريكي تقريبًا)، في الاتهامات المذكورة، ومحمود مسلم رئيس تحرير صحيفة الوطن 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولارًا تقريبًا)، بتهمة "السماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر".

وكان الخطيب قد نشر خلال الفترة من 20 أبريل/نيسان 2016، حتى 13 أغسطس/ آب من العام ذاته، سلسلة مقالات تحت عنوان "فساد الأزهر"، ما دعا مؤسسة الأزهر، وقتها، إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضده.

وقال الأزهر في بيان سابق له، ردًا على مقالات الخطيب، إنها "محض افتراء واختلاق لادعاءات كاذبة ومضللة، تستهدف الإساءة للأزهر ورجاله".

ويعد الحكم أوليًا، وتتم إعادة المحاكمة عقب تسليم المتهم الصادر بحقه حكم غيابي، نفسه للجهات الأمنية أو القبض عليه، وفق القانون المصري.

وفي أحدث تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" انضمت مصر إلى القائمة السوداء ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حيث جاء ترتيبها 161 من بين 180 دولة شملها إحصاء المنظمة لعام 2017.

وبهذا الترتيب اقتحمت مصر ما يعرف بـ"المنطقة السوداء" في التصنيف العالمي، حيث تعتبر المنظمة أنها "دول يعتبر فيها وضع الصحافة خطيرًا للغاية".

غير أن السلطات المصرية نفت مرارًا ارتكاب تجاوزات أو انتهاكات بحق حرية الصحافة أو الصحفيين بالبلاد.

المصدر : الأناضول
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