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سياسة

الأمم المتحدة تتوقع فرار نحو 300 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش

مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
مسلمو الروهينغيا يفرون من القتل والحرق في ميانمار
7/9/2017

أفاد مسؤول ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن ما يصل إلى 300 ألف من مسلمي الروهينغيا قد يفرون من العنف في شمال غرب ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.

وتشير تقديرات أصدرها عمال إغاثة يتبعون للأمم المتحدة في منطقة كوكسز بازار الحدودية في بنغلاديش إلى أن عدد الفارين الذين وصلوا منذ أحدث موجة من إراقة الدماء والتي بدأت قبل 12 يوما بلغ بالفعل 146 ألفا.

ومن الصعب التحقق من الأرقام على وجه اليقين بسبب الاضطرابات، بينما يفر الروهينغيون من عمليات جيش ميانمار.

لكن ديبايان باتاتشاريا المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي في بنغلاديش قال إن مسؤولي الأمم المتحدة رفعوا تقديرهم للعدد الإجمالي المتوقع للاجئين من 120 ألفا إلى 300 ألف.

وأضاف لرويترز "يأتون في حالة حرمان غذائي فهم محرومون من التدفق الطبيعي للغذاء ربما منذ أكثر من شهر…الجوع والصدمة باديان عليهم بشدة".

وضغطت زيادة اللاجئين، وكثير منهم يعاني المرض أو الإصابة، على موارد وكالات الإغاثة التي تساعد بالفعل مئات الآلاف منهم جراء موجات سابقة من العنف في ميانمار. ولا يملك كثير من اللاجئين مأوى وتسارع وكالات الإغاثة لتوفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية.

وقال باتاتشاريا إن اللاجئين يصلون الآن بالقوارب وكذلك بعبور الحدود البرية من نقاط متعددة.

المصدر : رويترز
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