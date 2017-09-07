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سياسة|سوريا

إلقاء القبض على قتلة عناصر "الخوذ البيضاء" في إدلب السورية

عناصر من الخوذ البيضاء أثناء عملهم في إنقاذ المدنيين في المناطق التي يطالها قصف النظام
عناصر من الخوذ البيضاء أثناء عملهم في إنقاذ المدنيين في المناطق التي يطالها قصف النظام
7/9/2017

ألقت قوات الأمن في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، القبض على أفراد من مجموعة مسلحة اغتالت 7 من عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) قبل نحو شهر.

ووفق مصادر محلية، فقد جاء القبض على المتهمين بعد عملية أمنية على مكان تواجدهم في مدينة إدلب، أسفرت عن اعتقال 3 من أفراد المجموعة ومقتل اثنين، فيما لاذ قائد المجموعة ومدبر الاغتيال بالفرار، دون أن تشير إلى معلومات عن هوياتهم.

وفي تسجيل مصور نشر على الانترنت، اعترف المتهمون الذين تم القاء القبض عليهم بأنهم قاموا بهذا العمل مقابل المال.

وأفادت مصادر في المعارضة في إدلب أن قوات الأمن ما تزال تحقق في دوافع الاغتيال، بينما تواصل البحث عن رئيس المجموعة المسلحة ومدبر العملية.

وكان 7 من عناصر الدفاع المدني قتلوا قبل نحو شهر خلال مناوبتهم بعد أن اقتحم مسلحون مقرهم في مدينة سرمين بريف إدلب وأطلقوا النار عليهم.

وتأسست "الخوذ البيضاء" في بداية عام 2013 وساهمت منذ ذلك الحين بإنقاذ عشرات آلاف الأرواح من قصف النظام على مناطق المعارضة في البلاد.

ويبلغ عدد عناصر "الخوذ البيضاء" نحو 3 آلاف متطوع يقومون بعمليات الإنقاذ إلى جانب عمليات الدفن وتقديم المساعدات الإنسانية.

وكانت "الخوذ البيضاء" من بين المرشحين للحصول على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، ونالت بالأمس جائزة "تيبراري الأيرلندية الدولية للسلام" لعام 2017؛ تقديرًا للجهود التي تبذلها الفرق المتطوعة في إنقاذ المدنيين ومساعدة المجتمعات المحلية في سوريا.

المصدر : الأناضول
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