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سياسة

إسرائيل تقصف موقعا لجيش الأسد بسوريا

7/9/2017

قال الجيش السوري إن إسرائيل استهدفت أحد مواقعه في محافظة حماة في وقت مبكر من صباح الخميس.

وذكر بيان للجيش أن الضربة الجوية قتلت جنديين وألحقت أضرارا مادية قرب مدينة مصياف وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا العمل العدائي على أمن واستقرار المنطقة.

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن مناقشة تقارير بشأن توجيه ضربة لسوريا.

واعترف مسؤولون إسرائيليون فيما سبق بأن إسرائيل هاجمت شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة لحزب الله اللبناني حليف الرئيس السوري بشار الأسد لكنها لم تذكر أيها على وجه التحديد.

وتعتبر إسرائيل شحنات الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ أرض-أرض والأسلحة غير التقليدية خطا أحمر.      

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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