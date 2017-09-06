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سياسة

نتنياهو: علاقاتنا مع الدول العربية غير مسبوقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
6/9/2017

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على وجود تطور كبير في علاقات بلاده مع الدول العربية، واصفا الوضع الحالي بـ "غير المسبوق".

ونقل المتحدث باسمه أوفير جندلمان، عنه قوله للموظفين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء:" ما يحدث في علاقاتنا مع الدول العربية غير مسبوق".
وأضاف نتنياهو:" لم يتم الكشف عن حجم التعاون بعد، ولكنه أكبر من أي وقت مضى، إن هذا هو تغيير هائل".
وتابع نتنياهو:" هذا التغيير الهائل يجري رغم أن الفلسطينيين لم يغيروا بعد، للأسف، شروط التوصل إلى تسوية".
ويرفض نتنياهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967.
ودأب نتنياهو في الأشهر الماضية على الحديث عن وجود تحسن في العلاقات الإسرائيلية العربية، ولكن دون إيراد مزيدا من التفاصيل عن هذا طبيعة التحسن.

المصدر : الأناضول
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