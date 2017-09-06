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سياسة

مخطط إسرائيلي لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

أربعة مخططات استيطانية تستهدف حي الشيخ جراح في القدس
أربعة مخططات استيطانية تستهدف حي الشيخ جراح في القدس
6/9/2017

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على مخطط استيطاني جديد لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على التلال "المحيطة" بالقدس المحتلة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، النقاب عن المخطط الذي تعتبره إسرائيل ضروري في المنطقة بسبب نقص أراضي البناء في القدس.

وأشارت "هآرتس" إلى أن جمعية حماية الطبيعة وجماعات بيئية، احتجت على المخطط، كون البناء في هذه المنطقة سوف يسبب ضررا بيئيا على المناظر الطبيعية والينابيع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، تغطي خطة البناء مساحة قدرها 600 هكتار حيث سيتم بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد حذرت، الاثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، تهدف إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائيًا على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967 وأعلنتها عاصمة لها عام 1980 بقرار من برلمان الاحتلال "كنيست" رغم عدم الاعتراف الدولي بهذا الإجراء.

وقد أجرت إسرائيل منذ احتلالها للمدينة المقدسة تغييرات كثيرة في طبيعة المدينة وتركيبتها السكانية، حيث أقامت 19 مستوطنة يقطنها أكثر من 200 ألف مستوطن.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهامه، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان مخالفا للقانون الدولي وتعده العديد من الدول عقبة رئيسية أمام التوصل الى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه استمر في ظل كل حكومات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : وكالات
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