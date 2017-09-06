شاهد: جزيرة منعزلة في بنغلاديش قد تصبح ملجأ الروهينغيا الوحيد

قال مسؤولون إن بنغلادش، تعتزم تطوير جزيرة منعزلة ومعرضة للسيول في خليج البنغال ليقيم فيها مؤقتا عشرات الآلاف من الروهينغيا المسلمين الفارين من العنف في ميانمار المجاورة.

وترفض بنغلاديش وهي واحدة من أفقر وأكثر البلدان ازدحامًا في العالم، استقبال الروهينغيا وأمرت حرس الحدود بمنع الفارين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني.

لكن زهاء 125 ألف شخص من الروهينغا عبروا إلى داخل بنغلادش في عشرة أيام فقط لينضموا إلى أكثر من 400 ألف آخرين يقيمون في مخيمات مؤقتة مزدحمة.

وقال إتش.تي إمام المستشار السياسي لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة "نمنعهم أينما استطعنا لكن توجد مناطق لا نستطيع أن نمنعهم فيها بسبب طبيعة الحدود مثل الغابات والتلال".

وتابع "طلبنا المساعدة من الوكالات الدولية لنقل الروهينغيا مؤقتًا إلى مكان يستطيعون العيش فيه – جزيرة تسمى ثينجار تشار. ينبغي النظر بجدية في تطوير ثينجار تشار".

وقال ليونارد دويلي، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، إنه يدور حديث بشأن فكرة نقل لاجئين إلى الجزيرة منذ سنين لكنه أوضح أنه لم يسمع بشيء جديد في الأيام القليلة الماضية.

وتبعد الجزيرة، التي تكونت نتيجة تراكم الطمي قبالة دلتا بنغلادش قبل 11 عامًا فقط، ساعتين بالمركب من أقرب مكان مأهول، لكنها تتعرض لسيول خلال فترة الأمطار الموسمية من يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول.

وعندما تهدأ البحار يجوب القراصنة المياه القريبة بحثًا عن صيادين لخطفهم مقابل فدى.