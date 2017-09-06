تركيا تنقل مساعدات إغاثية إلى الروهينغا جوا

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي أن المساعدات الإغاثية العاجلة المخطط توزيعها على مسلمي الروهينغيا بميانمار، سيتم نقلها جوا عبر مروحيات إلى إقليم أراكان بسبب استمرار التحديات الأمنية.

وأضاف هاكان جاويش أوغلو، خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية المحلية، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الإغاثية تشمل "الرز" و"سمك مجفف" و"ملابس"، فيما تستمر المحادثات مع الأطراف المعنية لإيصال أدوية ومواد إغاثية أساسية أخرى.

وأشار إلى أن بلاده تسعى لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 100 ألف أسرة في أراكان.

ولفت إلى أن عقيلة رئيس الجمهورية أمينة أردوغان ستتوجه اليوم إلى بنغلاديش، مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، بهدف زيارة مراكز إيواء مسلمي الروهينغيا.

ونوه إلى أن الروهينغيا أحد المجتمعات الإسلامية التي أرسلت مساعدات إلى الدولة العثمانية أثناء حرب اليونان في 1897، وحروب البلقان، وبناء خط حديد الحجاز.

وأمس، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن حكومة ميانمار سمحت لوكالة "تيكا" بالدخول إلى أراكان كأول وكالة مساعدات أجنبية تدخل المنطقة، وبإدخال ألف طن من المساعدات الإنسانية كمرحلة أولى.

وأضاف في بيان أن قرار حكومة ميانمار جاء عقب اتصال هاتفي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان، مع رزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي، لبحث قضية مسلمي الروهينغيا في أراكان.

ومنذ 25 أغسطس/آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغيا في أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوربي للروهينغيا أعلن، في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.