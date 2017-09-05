منظمة حقوقية: الاضطهاد يتزايد ضد المسلمين في ميانمار

قالت منظمة حقوقية في ميانمار إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين (أركان) الشمالية الغربية.

وأدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألفا من الروهينغيا المسلمين.

وقالت شبكة "بورما المستقلة لحقوق الإنسان" إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وأضافت المنظمة في تقرير "أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية".

ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس/آذار 2016.

ولم يصدر أي رد فوري من حكومة ميانمار على التقرير.

وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين (أراكان) تشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين".

ويقول التقرير إن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها "مناطق الدخول فيها ممنوع " للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.

وفي ولاية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينغيا والتي اقتصرت على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.

وفر عشرات الآلاف من الروهينغيا إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/ آب عندما اندلعت أعمال العنف والقتل بحق أقلية الروهينغيا.