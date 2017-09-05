منظمة الصحة العالمية: عدد حالات الكوليرا في اليمن يتجاوز 600 ألف

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل/نيسان بلغ 612703 حالات.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين؛ لكن تم الإبلاغ عن رصد نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية. وقد لقي 2048 شخصا حتفهم.