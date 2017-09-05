مقتل 3 جنود سعوديين في معارك مع الحوثيين

قتل ثلاثة جنود سعوديين أمس الاثنين في معارك مع مليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

وقد ارتفع عدد القتلى من الجنود السعوديين عند الشريط الحدودي بين البلدين إلى سبعين منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، وفق إحصاءات رسمية.

وتشهد المناطق السعودية المحاذية لليمن معارك متصاعدة مع مليشيا الحوثي وقوات صالح منذ أكثر من عامين.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت السبت إطلاق صاروخي بالستي من طراز "قاهر 2" على منطقة جازان جنوبي السعودية.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ بالستية عديدة باتجاه السعودية خلال الفترة القليلة الماضية، وأعلن التحالف العربي اعتراض العديد منها.