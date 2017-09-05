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سياسة

مقتل 3 جنود سعوديين في معارك مع الحوثيين

جنديان سعوديان في أحد المواقع العسكرية بجازان على الحدود مع اليمن
جنديان سعوديان في أحد المواقع العسكرية بجازان على الحدود مع اليمن
5/9/2017

قتل ثلاثة جنود سعوديين أمس الاثنين في معارك مع مليشيا جماعة الحوثي وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

وقد ارتفع عدد القتلى من الجنود السعوديين عند الشريط الحدودي بين البلدين إلى سبعين منذ العاشر من مايو/أيار الماضي، وفق إحصاءات رسمية.

وتشهد المناطق السعودية المحاذية لليمن معارك متصاعدة مع مليشيا الحوثي وقوات صالح منذ أكثر من عامين.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت السبت إطلاق صاروخي بالستي من طراز "قاهر 2" على منطقة جازان جنوبي السعودية.

وسبق أن أطلق الحوثيون صواريخ بالستية عديدة باتجاه السعودية خلال الفترة القليلة الماضية، وأعلن التحالف العربي اعتراض العديد منها.

المصدر : الألمانية
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