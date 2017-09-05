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سياسة

مصر تستأنف تدريبات "النجم الساطع" مع أمريكا بعد توقف 8 سنوات

سفينة أمريكية تقوم بإنزال دبابة مصرية خلال تدريبات سابقة للنجم الساطع - أرشيفية
سفينة أمريكية تقوم بإنزال دبابة مصرية خلال تدريبات سابقة للنجم الساطع - أرشيفية
5/9/2017

تستأنف مصر تدريبات "النجم الساطع" المشتركة مع الولايات المتحدة وذلك بدءا من 10 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة عشرة أيام بعد توقف مناورات النجم الساطع بين البلدين قبل 8 سنوات.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي على صفحته الرسمية على فيسبوك إن التدريب يحمل اسم (النجم الساطع 2017)K ووصفه بأنه "من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية".

وأضاف أن التدريب يعكس "عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من البلدين، كما يأتي استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة".

ومن المقرر أن تجري التدريبات في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز، وتقع شمال البلاد.

وقال المتحدث العسكري إن التدريب يشمل "التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية و(الحرب) غير النظامية".

وأجريت مناورات النجم الساطع المصرية الأمريكية في مصر بدءا من عام 1981 وتوقفت عام 2009.

وقال المتحدث العسكري المصري إن التدريب "يساهم في تعزيز العلاقات الYستراتيجية والأمنية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادي في مكافحة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط".

ويأتي تدريب النجم الساطع 2017 وسط تحسن في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا العام الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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