البث الحي
سياسة

فرنسا تعين مبعوثا خاصا للأزمة الخليجية

برتران بوزانسونو
برتران بوزانسونو
5/9/2017

أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، تعيين سفيرها السابق في السعودية، برتران بوزانسونو، مبعوثا خاصا لها إلى منطقة الخليج العربي، لبحث سبل مساهمة باريس في حل الأزمة الخليجية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس روماتيه إسباني، اليوم، إن "المستشار الدبلوماسي للحكومة، برتران بوزانسونو ، سيزور قريبا المنطقة (الخليج العربي)، لتقييم الوضع فيها، وسبل دعم الوساطة، وتخفيف التوتر بين قطر وجيرانها".

ويعتبر بوزانسونو (65 عاما)، الذي سبق وأن عيّن سفيرا لبلاده في السعودية وقطر، مطلعا على قضايا منطقة الخليج العربي.

وتقود الكويت جهود الوساطة لحل الأزمة المندلعة مع قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوة دعم الأخيرة للإرهاب.

ونفت الدوحة هذه الاتهامات، معتبرة أنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.     

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)