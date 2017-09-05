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سياسة

فرقاطة روسية تطلق صواريخ على أهداف قرب دير الزور بسوريا

هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
5/9/2017

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الفرقاطة الروسية الأميرال إيسن أطلقت صواريخ كروز على أهداف لتنظيم الدولة قرب دير الزور بسوريا الثلاثاء لدعم هجوم للجيش السوري في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن الضربة التي وجهت من البحر المتوسط دمرت مواقع قيادة واتصالات بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة ومنشأة لإصلاح المركبات المدرعة ومجموعة كبيرة من مسلحي التنظيم.

وذكرت أن الضربة استهدفت مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الاثنين أن جنديين روسيين قتلا في محافظة دير الزور السورية بعد أن قصف تنظيم الدولة قافلة كانا برفقتها.

وأضافت الوزارة أن القافلة كانت تنقل عسكريين من الجيش الروس يراقبون وقف إطلاق النار عندما تعرضت لهجوم بقذائف مورتر.

وقالت الوزارة إن أحد الجنديين لقي حتفه على الفور بينما توفي الآخر متأثرا بجراحه في المستشفى وإن الاثنين منحا جوائز عسكرية بعد الوفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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