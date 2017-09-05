شاهد: أسرة معتقل مصري تستغيث لإنقاذه من الإهمال الطبي

ناشدت أسرة المهندس عبد اللطيف غلوش القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، السلطات المصرية والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه إذ يعاني من تدهور في حالته الصحية بالسجن.

وتحت شعار "العلاج حق لكل انسان" وجهت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية دعوتها لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع غلوش.

والمهندس عبد اللطيف غلوش هو أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية، وعضو مجلس شورى الجماعة، يبلغ من العمر (58 عاماً) ومعتقل بالسجون المصرية منذ عامين متنقلا بين سجن بورسعيد وسجن الزقازيق العمومي انتهاء بسجن وادى النطرون .

وقالت الرابطة عبر بيان لها الاثنين إن غلوش يعاني من تدهور في حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته، وخلال عامي السجن تدهورت صحته بشكل كبير وصل به الحال إلى الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب وحاولت أسرته كثيراً مع إدارة السجن، ولم تتح لها الفرصة حتى الآن إذ تشترط إدارة السجن عمل العملية بمستشفيات الجامعة، التي لا يوجد بها الإمكانات اللازمة لإجراء العملية.

وطالبت الرابطة وزير الداخلية وإدارة السجن بالسماح بإجراء جراحة قسطرة القلب له بأحد المستشفيات الخاصة على نفقة عائلته.

وترصد تقارير حقوقية غير حكومية محلية ودولية، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أعداداً بالمئات للوفاة داخل السجون لمعارضين مصريين "نتيجة إهمال طبي"

الاتهام بـ"الإهمال" عادة ما تنفيه السلطات، وتقول إنها "تقدم الرعاية الصحية والقانونية الكاملة لسجنائها من دون تفرقة".