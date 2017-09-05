البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: أسرة معتقل مصري تستغيث لإنقاذه من الإهمال الطبي

5/9/2017

ناشدت أسرة المهندس عبد اللطيف غلوش القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، السلطات المصرية والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه إذ يعاني من تدهور في حالته الصحية بالسجن.

وتحت شعار "العلاج حق لكل انسان" وجهت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية دعوتها لجميع المنظمات الإنسانية والحقوقية للتضامن مع غلوش.

والمهندس عبد اللطيف غلوش هو أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية، وعضو مجلس شورى الجماعة، يبلغ من العمر (58 عاماً) ومعتقل بالسجون المصرية منذ عامين متنقلا بين سجن بورسعيد وسجن الزقازيق العمومي انتهاء بسجن وادى النطرون .

وقالت الرابطة عبر بيان لها الاثنين إن غلوش يعاني من تدهور في حالته الصحية على الرغم من دخوله السجن وهو بكامل صحته، وخلال عامي السجن تدهورت صحته بشكل كبير وصل به الحال إلى الحاجة العاجلة لعمل قسطرة بالقلب وحاولت أسرته كثيراً مع إدارة السجن، ولم تتح لها الفرصة حتى الآن إذ تشترط إدارة السجن عمل العملية بمستشفيات الجامعة، التي لا يوجد بها الإمكانات اللازمة لإجراء العملية.

وطالبت الرابطة وزير الداخلية وإدارة السجن بالسماح بإجراء جراحة قسطرة القلب له بأحد المستشفيات الخاصة على نفقة عائلته.

وترصد تقارير حقوقية غير حكومية محلية ودولية، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أعداداً بالمئات للوفاة داخل السجون لمعارضين مصريين "نتيجة إهمال طبي

الاتهام بـ"الإهمال" عادة ما تنفيه السلطات، وتقول إنها "تقدم الرعاية الصحية والقانونية الكاملة لسجنائها من دون تفرقة".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)