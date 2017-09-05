جيش النظام السوري يعلن كسر حصار دير الزور

أعلن جيش النظام السوري الثلاثاء تمكنه من كسر حصار فرضه تنظيم الدولة بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق البلاد منذ مطلع العام 2015.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان الثلاثاء إن وحداته "بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي تمكنت من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين".

وجاء هذا الإعلان بعدما أورد الإعلام الرسمي "كسر" الجيش الحصار عن المدينة "بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137″، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها الجيش السوري وكان يحاصرها مسلحو تنظيم الدولة.

وهنأ بشار الأسد خلال اتصال أجراه مع قادة الوحدات التي كانت محاصرة في المدينة، بـ "الإنجاز" الذي تحقق.

ويسيطر تنظيم الدولة منذ صيف 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو 60% من مساحة مدينة دير الزور.

ومنذ مطلع العام 2015، تمكن التنظيم من محاصرة أحياء عدة في المدينة ومطارها العسكري لتصبح المدينة الوحيدة التي يحاصر فيها التنظيم قوات النظام.

وشدد التنظيم مطلع العام الحالي حصاره على المدينة بعد تمكنه من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في غربها إلى قسم شمالي وأخر جنوبي يضم المطار.

وبدأ جيش النظام السوري منذ أسابيع عدة عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة دير الزور، وتمكن من دخولها من ثلاثة محاور رئيسية هي جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا من محور مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، فضلا عن المنطقة الحدودية مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.