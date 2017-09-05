البث الحي
سياسة

جيش النظام السوري يعلن كسر حصار دير الزور

هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
هجوم روسي على مواقع لتنظيم الدولة في دير الزور (أرشيفية)
5/9/2017

أعلن جيش النظام السوري الثلاثاء تمكنه من كسر حصار فرضه تنظيم الدولة بشكل محكم على مدينة دير الزور في شرق البلاد منذ مطلع العام 2015.    

وأعلنت قيادة الجيش في بيان الثلاثاء إن وحداته "بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي من الطيران الحربي السوري والروسي تمكنت من فك الطوق عن أهلنا المحاصرين".

وجاء هذا الإعلان بعدما أورد الإعلام الرسمي "كسر" الجيش الحصار عن المدينة "بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137″، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها الجيش السوري وكان يحاصرها مسلحو تنظيم الدولة.

وهنأ بشار الأسد خلال اتصال أجراه مع قادة الوحدات التي كانت محاصرة في المدينة، بـ "الإنجاز" الذي تحقق.

ويسيطر تنظيم الدولة منذ صيف 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو 60% من مساحة مدينة دير الزور.

ومنذ مطلع العام 2015، تمكن التنظيم من محاصرة أحياء عدة في المدينة ومطارها العسكري لتصبح المدينة الوحيدة التي يحاصر فيها التنظيم قوات النظام.

 وشدد التنظيم مطلع العام الحالي حصاره على المدينة بعد تمكنه من فصل مناطق سيطرة قوات النظام في غربها إلى قسم شمالي وأخر جنوبي يضم المطار.

وبدأ جيش النظام السوري منذ أسابيع عدة عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة دير الزور، وتمكن من دخولها من ثلاثة محاور رئيسية هي جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا من محور مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، فضلا عن المنطقة الحدودية مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)