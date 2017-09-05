ترمب ومون يتفقان على إلغاء سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية

اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب والكوري الجنوبي مون جاي-الاثنين على إلغاء سقف القدرة الصاروخية لكوريا الجنوبية.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس الأمن الدولي إحالة مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية إلى التصويت بعد أسبوع.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن مون وترمب اتفقا خلال اتصال هاتفي على رفع سقف القدرة الصاروخية "في موازاة" التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الاحد.

وكان يسمح لسول سابقا حيازة صواريخ بالستية لا يزيد وزن رأسها الحربي عن 500 كيلوغرام، وفق اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة.

وكوريا الجنوبية التي تستضيف نحو 28.500 جندي أمريكي، ممنوعة من بناء ترسانة نووية، بموجب اتفاق وقعته مع واشنطن في عام 1974، يمنحها في المقابل "مظلة نووية" ضد أي اعتداء محتمل.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تعزز من دفاعاتها الوطنية، عبر عدة وسائل من بينها نشر المزيد من الأنظمة الأمريكية الدفاعية المضادة للصواريخ المعروف باسم "ثاد".

وصباح الاثنين، أجرت سول مناورات عسكرية بالذخيرة الحية وأطلقت صواريخ بالستية في محاكاة لهجوم على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.