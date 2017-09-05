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سياسة

الأمم المتحدة: تحالف تقوده السعودية مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين في اليمن

طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
طفل يعاني بسبب المجاعة في اليمن
5/9/2017

قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن النزاع في اليمن هو أكبر أزمة إنسانية في العالم

وأضاف المكتب أن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن معظم الضحايا المدنيين.

ووصف محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأزمة بأنها "من صنع الإنسان بالكامل".

وقال تقرير للأمم المتحدة إنه تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 5144 مدنيا خلال الفترة بين مارس آذار 2015 و30 أغسطس آب 2017 كان التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولا عن قتل أكثر من نصفهم.

وأضاف التقرير أن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف هي السبب الرئيس لسقوط ضحايا من المدنيين والأطفال.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة تستعر في اليمن حرب قتلت ما لا يقل عن 10 آلاف شخص خلال العامين ونصف العام الماضيين. ويواجه اليمن الآن انتشارا واسع النطاق للجوع والنزوح الداخلي وتفش غير مسبوق لوباء الكوليرا.        

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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