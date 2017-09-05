إسرائيل تمنع زوجة البرغوثي من زيارته حتى عام 2019

قالت فدوى البرغوثي زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت منعها من زيارة زوجها في سجنه حتى عام 2019.

وأوضحت أنها ذهبت لزيارته في سجنه يوم الاثنين وحينها أُبلغت بقرار المنع، وأن ذلك جاء نظرا لدوره في إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في وقت سابق من العام الجاري.

وأضافت أن سلطات الاحتلال رفضت التصريح لعائلة البرغوثي بدخول إسرائيل لزيارته.

من جهته أكد المتحدث باسم خدمات السجون الإسرائيلية عساف ليبيريتي قرار المنع، مبررا ذلك بـ"أسباب أمنية".

يذكر أن البرغوثي قاد إضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما في وقت سابق من العام الجاري للمطالبة بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وحكمت محكمة إسرائيلية على البرغوثي بثلاثة أحكام بالسجن المؤبد عام 2002 بزعم دوره في مقتل خمسة إسرائيليين.