البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا ترفع مستوى "إرما" إلى إعصار من الفئة الرابعة

صور للإعصار إيرما من الأقمار الصناعية
صور للإعصار إيرما من الأقمار الصناعية
5/9/2017

رفعت السلطات الأمريكية مساء الاثنين مستوى الإعصار "إرما" إلى عاصفة من الفئة الرابعة قد تهدد بضرب أكثر من 12 جزيرة كاريبية بعد أقل من أسبوعين من الإعصار هارفي الذي ضرب ساحل تكساس.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار تبلغ 220 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تشتد قوته خلال الساعات الـ48 القادمة وقد يجلب رياحا مهددة للحياة وعواصف عاتية وأمطارا غزيرة.

وأضاف المركز أن عين العاصفة تقع حاليا على بعد 725 كيلومترا شرقي جزر ليوارد وتتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وصدر تحذير من الإعصار في جزر ليوارد التي تتكون من أنتيجوا، وبربودا وأنغيلا، ومونتسيرات، وسانت كيتس آند نيفيس، وسابا، وسانت أوستاتيوس، وسانت مارتن، وسانت مارتن آند سانت بارتيليمي.

كما يمكن أن يؤثر الإعصار إرما بشكل مباشر على جزر فيرجن البريطانية وجزر فيرجن الأمريكية وبورتوريكو الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مع إمكانية هبوب رياح عاصفة استوائية في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتظهر التوقعات "فرصة متزايدة" لتأثر شبه جزيرة فلوريدا الأمريكية بالإعصار "إرما" بنهاية الأسبوع، على الرغم من أن المركز الوطني للأعاصير حذر من أنه "ما زال من المبكر تحديد الآثار المباشرة التي قد يتسبب فيها إرما على أراضي الولايات المتحدة القارية".

وأعلن حاكم فلوريدا ريك سكوت في وقت متأخر من يوم الاثنين حالة الطوارئ في جميع مقاطعات الولاية تحسبا للعواصف ووصف إرما بأنه "عاصفة كبرى مهددة للحياة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

لمواجهة محاولات طمس القضية.. الأزهر يدعو لإحياء قضية فلسطين في قلوب وعقول الأطفال والشباب

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)