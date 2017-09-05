أردوغان لسو كي: العنف في ميانمار يثير قلقا بالغا بين المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزعيمة ميانمار أونج سان سو كي اليوم الثلاثاء إن العنف ضد الروهينغيا يثير قلقا عميقا في العالم الإسلامي.

وتتعرض ميانمار لضغوط من الدول التي تسكنها نسبة كبيرة من المسلمين لوقف العنف ضد الروهينغيا المسلمين بعد مقتل مئات وفرار قرابة 125 ألفا إلى بنغلاديش في أدمى أعمال عنف تستهدف هذه الأقلية منذ عقود.

وذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ سو كي الثلاثاء أن ما يحدث يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأن العالم الإسلامي يساوره قلق عميق.

وأضافت المصادر أن أردوغان وسو كي بحثا أيضا خلال الاتصال الحلول المحتملة لإنهاء القتال وسبل توصيل مساعدات إنسانية للمنطقة.

وقالت إن أردوغان ندد بالإرهاب والعمليات التي تستهدف المدنيين وعبر عن قلقه من أن تتحول التطورات إلى أزمة إنسانية خطيرة.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيسافر من باكو إلى بنغلاديش مساء الأربعاء وسيعقد اجتماعات يوم الخميس.