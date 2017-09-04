كوريا الجنوبية تتوقع إجراء جارتها الشمالية تجارب صاروخية أخرى

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في جلسة للبرلمان (الاثنين) إنها ما زالت ترى مؤشرات على أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء المزيد من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن هذا قد يشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

واستدعى البرلمان وزارة الدفاع للإجابة عن أسئلة بشأن سادس وأكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية والتي وقعت أمس (الأحد).

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت أمس الأحد تجربة لقنبلة هيدروجينية متقدمة ومصممة لحملها على صاروخ بعيد المدى مما دفع الولايات المتحدة للتحذير من رد عسكري "هائل" إذا تعرضت هي أو أي من حلفائها لتهديد.