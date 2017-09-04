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سياسة|فرنسا

شعبية الرئيس الفرنسي تتراجع إلى 30%

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
4/9/2017

أوضح استطلاع رأي جديد في فرنسا، تواصل تراجع معدلات تأييد الشارع الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون، لتصل إلى نسبة 30% فقط.

وبحسب المسح الذي نشرته شركة "يوغوف فرانس" لبحوث الرأي العام، لحساب موقع "هافبوست" وقناة "سي نيوز"، اليوم الاثنين، شهد أغسطس/ آب الماضي، انخفاضا ملحوظا في شعبية الرئيس الشاب، لتتراجع إلى 30% بعد أن كانت 36% في يوليو/ تموز الماضي و43% نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأجري استطلاع الرأي يومي 28 و29 أغسطس/آب الماضيين، على عينة تمثيلية من 1003 أشخاص يفوق سنهم 18 عاما.

وأوضح المسح أن ماكرون (39 عاما) يواصل بوتيرة متزايدة خسارة دعم الشارع الفرنسي، منذ وصوله إلى الإليزيه، في مايو/ أيار الماضي.

ويعد ماكرون، أول رئيس فرنسي يواجه هذا الانخفاض السريع في نسبة شعبيته، خلال الأشهر الأربعة الأولى، من توليه منصبه.

المصدر : الأناضول
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